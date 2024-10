Océans : réoxygéner la mer Baltique, le pari pionnier de start-up et de scientifiques

Partager:

Dans la Baltique, bordée de neuf pays du nord de l'Europe, les poissons disparaissent par manque d'oxygène et avec eux, toute la biodiversité. Deux start-up et des scientifiques européens font le pari de ramener de la vie sous l'eau en la réoxygénant, via une production industrielle d'hydrogène en mer. Des chercheurs de l'université de Stockholm en Suède, l'entreprise industrielle française Lhyfe, et une start-up finlandaise, Flexens, travaillent sur une expérimentation pilote commune, un projet baptisé BOxHy.

Ils cherchent une solution d'ensemble à l'asphyxie qui menace la mer Baltique par le biais notamment d'une production d'hydrogène en mer destinée à alimenter la décarbonation de l'industrie sur terre. Car l'oxygène dissous dans les océans est essentiel à la vie: la capacité des organismes vertébrés et invertébrés à survivre sans oxygène est nulle, soulignent les scientifiques. "Or depuis plus de 50 ans, ses concentrations sont en baisse" surtout en zone côtière, relève Christophe Rabouille du CNRS. La perte d'oxygène indispensable à la vie sous-marine peut être attribuée à deux causes principales, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN): l'eutrophisation due au ruissellement de nutriments (engrais, lisier...) provenant du continent — lesquels nourrissent des algues qui prolifèrent en excès et consomment l'oxygène de l'eau en se dégradant, rendant la vie aquatique impossible autour d'eux — et le réchauffement des eaux océaniques dû au dérèglement climatique.

- "désert écologique" - Dans le centre de la Baltique, mer semi-fermée bordée de pays agricoles et industriels, "on trouve une des plus grandes zones océaniques mortes du monde, qui recouvre environ une fois et demie la taille du Danemark, c'est un désert écologique en hypoxie, c'est-à-dire en manque d'oxygène, parce que la mer est stratifiée et souffre d'eutrophisation", explique à l'AFP Alf Norkko, de l'Université d'Helsinki, chargé de la station zoologique de Tvärminne en Finlande. Le projet Boxhy vise à étudier la faisabilité d'injections d'oxygène gazeux en profondeur, technique déjà utilisée dans certains lacs américains d'eau douce en hypoxie. "Le rétablissement des conditions d'oxygène dans les eaux profondes par des ajouts à long terme aurait de nombreux effets positifs sur l'écosystème de la mer Baltique" estime Jakob Walve, écologue marin à l'université de Stockholm, associé au projet, citant notamment l'extension de l'habitat de reproduction et d'alimentation du cabillaud.