Pairi Daiza accueille deux jeunes lionnes rescapées de la guerre en Ukraine

Le parc animalier Pairi Daiza accueille depuis vendredi et pour quelque temps deux jeunes lionnes nées en Ukraine l'an dernier. Sauvées des horreurs de la guerre, Lira et Amani sont arrivées en bonne santé, précise le parc hennuyer.

Les deux soeurs ne sont actuellement pas visibles des visiteurs. Elles se trouvent en quarantaine, à l'abri des regards, où elles commencent à se remettre de leur long voyage. Elles ont, en effet, parcouru plus de 1.300 km, partant du Wild Animal Rescue Center de Kiev, puis traversant la Pologne et l'Allemagne, au cours d'un voyage orchestré par l'association britannique The Big Cat Sanctuary.

Bientôt, elles découvriront leur nouvel environnement dans le Royaume de Ganesha, un espace temporaire avant leur transfert définitif vers le Kent, en Grande-Bretagne, où elles passeront le reste de leur vie.