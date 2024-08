Pays-Bas: face aux loups, des élèves reçoivent l'avis de se déplacer en groupe à vélo

Les parents qui vivent dans la commune néerlandaise d'Utrechtse Heuvelrug ont reçu le conseil de veiller à ce que les enfants qui se rendent à l'école vélo via la forêt se déplacent en groupe, après un incident avec un loup cet été.

La province et la commune affirment recevoir des signaux de parents inquiets au sujet de leur sécurité. "L'avis est d'emprunter tant que possible un trajet qui ne traverse pas les zones boisées. Ce qui n'est pas toujours possible", selon la commune d'Utrechtse Heuvelrug.

"Les experts indiquent que les loups, de par leur nature, ne s'approchent pas volontiers des groupes de personnes. Il est donc conseillé de se rendre à l'école à vélo en groupe. Pour les enfants de moins de 10 ans, il est conseillé qu'ils soient accompagnés d'un adulte".