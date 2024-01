Pêche: les flotilles les plus destructrices sont les plus subventionnées, selon une étude

Les flottilles de pêche avec le pire impact environnemental sont aussi celles qui sont les plus subventionnées, écrivent des chercheurs dans une étude publiée mercredi, qui appelle à soutenir la petite pêche côtière, la plus créatrice d'emplois.

"On subventionne massivement les flottilles qui ont l'empreinte environnementale la plus forte, et tout ça avec un bilan économique et social pas très bon", résume Didier Gascuel, professeur en écologie marine à l'Institut Agro de Rennes et coauteur de l'étude. "On est dans une situation absurde dans laquelle la société ne finance pas les bonnes flottilles".