Planckendael annonce la naissance de deux lionceaux, nés début octobre

Plus tôt cette année, Lorena, née à Planckendael en 2010, avait déjà donné naissance à deux lionceaux. Elle les avait cependant rejetés après qu'ils ont été vaccinés contre la toxoplasmose, une vaccination nécessaire pour ces félidés en captivité. Elle les avait mordus à mort. Dans la nature, cela arrive fréquemment lorsque les lions constatent que leurs petits sont malades ou trop faibles. Ils peuvent alors consacrer toute leur énergie à produire une nouvelle portée.

Le zoo dit avoir cette fois pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise, soulignant que Lorena a déjà donné naissance par le passé sans que cela ne pose de problème. Exceptionnellement, les lionceaux ne seront vaccinés qu'à l'âge de six mois afin d'éviter les contacts humains au strict minimum. Le père, Jari, sera également temporairement séparé de la portée afin de garantir la paix et la tranquillité de la mère et ses petits.