Plus de 400 animaux secourus dans un coup de filet contre des trafiquants en Espagne

Plus de 400 animaux de compagnie, principalement des chiens et des chats, ont été secourus en Espagne lors d'une opération menée contre un réseau de trafiquants ayant abouti à l'arrestation de 13 personnes, a annoncé mercredi la police espagnole.

Ce réseau disposait de ramifications à "Madrid, à Barcelone, en Andorre et dans des pays d'Europe de l'Est", lieu de provenance de la plupart des animaux, ajoute le communiqué, en précisant que l'opération avait eu lieu le 20 septembre.

"Treize personnes ont été arrêtées et plus de 400 animaux domestiques ont été sauvés dans l'une des principales opérations menées au niveau national contre la maltraitance animale", a déclaré la police dans un communiqué.

Selon la police, l'enquête a débuté fin 2020 après des plaintes visant les conditions d'hygiène dans lesquelles étaient vendus des animaux dans un commerce du centre de Barcelone.

Les policiers ont alors secouru 33 chiens malades et constaté que les documents des animaux "présentaient des anomalies évidentes", ce qui les a poussés à s'intéresser à la façon dont ils étaient commercialisés.

D'après la police, les animaux provenaient principalement d'Europe de l'Est et étaient transportés dans des conditions insalubres, "par la route, dans des véhicules peu spacieux et mal ventilés".