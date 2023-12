Plus de 51.000 animaux ont subi des tests en région de Bruxelles-capitale en 2022

Sur les 133.693 animaux, 95,15% d'entre eux étaient des souris, 4,06% des poissons zèbres, 0,79% des rats et "un nombre négligeable d'animaux étaient des cobayes", peut-on lire dans le rapport. Bruxelles environnement précise qu'aucun primate non-humain, carnivore, lagomorphe, équidé, reptile, amphibien ou céphalopode n'a été utilisé en 2022.

Les expérimentations ont été menées principalement en recherche fondamentale (70,14 % correspondant à 36.160 animaux), dans le secteur de la recherche translationnelle et appliquée, notamment pour élaborer des produits (15,90 %, soit 8.197 animaux) dans le domaine de l'utilisation réglementaire et la production de routine, c'est-à-dire les essais de toxicité et d'innocuité (13,78 %, soit 7.103 animaux).