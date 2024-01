Plus de 9.000 espèces de plantes et d'animaux dans le parc national de la Haute Campine

Plus de 9.000 espèces de plantes et d'animaux ont été observées sur une période de vingt ans dans le parc national de la Haute Campine, peut-on lire dans un rapport présenté jeudi à Genk, à l'initiative de l'ASBL "Regionaal Landschap Kempen en Maasland". Celui-ci a été coécrit par une quarantaine d'experts venant de différentes organisations environnementales et universités flamandes.

Le rapport fournit un aperçu et une analyse des paysages, des habitats et de la biodiversité du parc national de la Haute Campine et de ses environs immédiats. Il répertorie également plus de 9.000 espèces étudiées entre 2000 et 2020 sur la base de 500.000 observations. Selon les auteurs, au moins 1.600 espèces doivent encore être observées, ce qui signifie que le parc renfermerait près d'un quart de la biodiversité dont dispose la Flandre.

Les espèces de plantes vasculaires sont les plus observées sur le territoire. Viennent ensuite les coléoptères, suivis par les papillons nocturnes et les champignons. Comme la Sésie du Tremble, un papillon de nuit, six espèces ne sont visibles, en Flandre, que dans le parc national.