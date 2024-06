Prix de Diane : 14 pouliches pour un titre de championne d'Europe sur 2.100 mètres

Dans la 175e édition de ce rendez-vous du sport et de l'élégance, 14 pouliches de trois ans devront faire preuve de vitesse et d'endurance tout au long du parcours bordé par les Grandes Ecuries et le Château de Chantilly pour remporter les 571.400 euros promis à la gagnante sur le million d'euros de primes diverses.

"On a rallongé sa distance +2000 m et plus+ et elle nous a montré un tout autre visage", a-t-il ajouté en précisant qu'elle sera montée par Christophe Soumillon.

"Gala Real est très calme et maniable. C'est une grande et belle pouliche qui va bien dans des terrains souples, voire pénibles. Elle a très bien travaillé lors de ses deux deniers galops, elle est en forme. Elle coche toutes les cases pour bien faire", a confié à l'AFP Christophe Soumillon, déjà vainqueur en 2004 avec Latice, puis en 2008 avec Zarkava.

Gavin Hernon, le premier entraîneur irlandais installé à Chantilly en 2018, tentera sa chance avec Dare to Dream.