Prix de l'Arc de Triomphe: 15 pur-sang d'exception pour un titre mondial

La course de 2.400 mètres, dotée de cinq millions d'euros d'allocation, parrainée par le Qatar, sera marquée par la dernière participation dans cette course mythique du crack jockey italien, Lanfranco Dettori, 52 ans.

Le favori français Ace Impact, l'irlandaise Free Wind pour Lanfranco Dettori, la japonaise Through Seven Seas: 15 pur-sang d'exception vont s'affronter dimanche à ParisLonchamp dans le 102e Prix de l'Arc de Triomphe pour un titre de champion du monde du galop.

"Frankie" a gagné six fois la course et a entamé sa tournée d'adieux cette année.

Il montera la jument Free Wind pour son fidèle entraîneur John Gosden, l'homme qui a façonné sa carrière au plus haut niveau.

- Ace Impact favori -