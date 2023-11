Retour de Hooker Berry, champion du monde du trot, dans les joutes hivernales

Le trotteur Hooker Berry, champion du monde en titre du trot attelé, reviendra dimanche à Vincennes sur la terre de ses exploits dans le Prix de Bretagne, première course préparatoire et qualificative au Prix d'Amérique qui se courra fin janvier.

"Hooker va bien. On l'a préparé gentiment mais pas comme pour un vrai objectif. Il est en bonne condition et devrait être capable de figurer dans le quinté", a confié à l'AFP Nicolas Bazire.

La force de son champion "super sympa, facile à travailler", c'est "sa pointe de vitesse exceptionnelle", rappelle le jeune driver de 23 ans. "Je vais pratiquer la course d'attente et essayer d'être le plus près des chevaux de tête sans faire d'efforts et ça sera parfait", a-t-il ajouté. Son père "JMB" sera lui au sulky de Ganay de Banville.

Qualifié d'office pour l'Amérique, grâce à ses gains, Hooker Berry, millionnaire âgé de six ans à la robe fauve, sera opposé à 17 adversaires, dont le cheval suédois San Moteur entraîné et piloté par Björn Goop qui effectuera ses débuts sur le sol français.