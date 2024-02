Royaume-Uni: les oiseaux marins décimés par la grippe aviaire

Certaines populations d'oiseaux marins sauvages du Royaume-Uni et d'Irlande ont connu une "diminution importante et généralisée" ces dernières années à cause de différentes épizooties de grippe aviaire, selon une première étude sur le sujet publiée mardi.

Le rapport de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), du British Trust for Ornithology et d'autres organismes de préservation de la faune révèle que trois espèces - le Fou de Bassan, le Grand Labbe et la Sterne de Dougall - ont vu leur nombre fondre de manière très marquée "principalement" à cause de cette maladie.

Plus généralement, neuf des 13 espèces d'oiseaux étudiées ont vu leur population diminuer de plus de 10% comparé à celle relevée lors d'études menées entre 2015 et 2021, et d'autres investigations seraient nécessaires pour préciser le rôle de la grippe aviaire dans leur déclin, soulignent les auteurs du rapport.