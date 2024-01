Sept tonnes de thon rouge écoulées lors de la vente aux enchères annuelle à Tokyo

Un thon rouge a été vendu pour 114,2 millions de yens japonais, soit plus de 719.000 euros, sur le plus grand marché aux poissons de Tokyo, soit le quatrième prix le plus élevé depuis le début de l'enregistrement des données en 1999. La vente aux enchères de thon au marché aux poissons de Toyosu au début de la nouvelle année commerciale est une tradition japonaise du Nouvel An. Près de 7 tonnes de poisson y ont été écoulées.