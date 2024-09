Six ans pour restaurer 230 hectares de nature en Hainaut et dans le Brabant wallon

Natagora a lancé jeudi le projet LIFE Vallées atlantiques. Il prévoit de restaurer, au cours des six prochains années, quelque 230 hectares de "biotopes naturels rares en Brabant wallon et en Hainaut".

Il s'agit de milieux humides et de milieux sur sols sableux très spécifiques de la région. "Ces milieux riches en biodiversité", qui sont ciblés par des directives européennes dans le cadre du réseau Natura 2000, "sont devenus rares et sont menacés par de nombreuses activités humaines", indique Natagora. Malgré tout, elles abritent toujours des espèces uniques au sein de la région, et "il est donc crucial de protéger les vestiges de cette biodiversité en déclin".

Tritons crêtés, orchidées sauvages, busard des roseaux ou encore abeilles solitaires, plusieurs espèces typiques devraient profiter du projet. "Pendant 6 ans, l'équipe du projet LIFE Vallées Atlantiques va travailler à augmenter les surfaces d'aires protégées, restaurer des milieux naturels ciblés, (...) mais également informer, échanger et impliquer la population ainsi que les acteurs locaux, scientifiques et gestionnaires de terrain", explique Michaël Pluijgers, coordinateur du projet.