Six personnes arrêtées à Brussels Airport pour trafic de civelles

La douane a d'abord constaté que 18 valises identiques et emballées avaient été enregistrées pour un vol. Elle les a alors scannées pour constater que toutes présentaient le même contenu. L'une a donc été ouverte: à l'intérieur s'y trouvait des sacs remplis d'eau et de civelles et des bouteilles d'eau congelées.

Les civelles sont des petites anguilles dont l'espèce est menacée et fait l'objet de restrictions quant à sa commercialisation. Aucun permis d'exportation n'a pu toutefois être fourni par les propriétaires des valises.

Après contrôle des bagages restants et des six passagers malaisiens, la douane a conclu que ces derniers ont tenté de faire passer les 200 kilos d'anguilles en Malaisie via le Qatar et le Vietnam, où la valeur de cette cargaison est estimée à 400.000 euros sur le marché noir.

Les agents ont ensuite contacté le parquet, qui a ordonné l'arrestation des six contrebandiers. Ceux-ci ont été présentés à un juge d'instruction samedi, qui les a placés en détention. Ils comparaîtront devant la chambre du conseil jeudi.