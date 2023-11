Thaïlande: environ 150 iguanes capturés pour protéger l'écosystème

Les autorités thaïlandaises ont annoncé avoir capturé environ 150 iguanes en liberté dans le centre du royaume où le reptile, qui fait l'objet d'une interdiction d'importation, menaçait la biodiversité locale.

Le coup de filet concerne 134 iguanes dans la province de Lopburi, 6 à Udon Thani, et 23 dans d'autres régions du pays, a indiqué mardi le service en charge des parcs nationaux et de la conservation de la faune et de la flore (DNP).