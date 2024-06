Thoiry: la joggeuse grièvement blessée par des loups porte plainte pour des manquements du zoo

Hospitalisée en urgence absolue, elle est désormais dans un état stable, mais n'est pas en mesure de s'exprimer en raison d'une blessure au larynx, a précisé son conseil, Cosima Ouhioun.

"Elle espère que son cas serve à établir des standards suffisants en matière de sécurité dans ce parc animalier pour que plus jamais cela ne se reproduise", a déclaré Me Ouihoun.

Dans un compte rendu remis mercredi à la brigade de gendarmerie de Mantes-la-Jolie et consulté par l'AFP, la victime raconte être arrivée à Thoiry samedi en fin de journée avec sa mère et son fils de 2 ans et avoir séjourné dans un "loudge", un logement situé "au coeur du vaste massif des loups blancs", selon le site du zoo.