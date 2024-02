Trois cents porcs meurent dans un incendie dans le Limbourg

Le feu s'est déclaré dans l'étable d'une exploitation agricole située dans la Veldhovenstraat vers 01h00 du matin. Les pompiers de la zone de secours Noord-Limburg sont intervenus en urgence et ont pu sécuriser l'habitation et une autre étable. Le feu a principalement fait rage dans le bâtiment qui abritait des centaines de porcelets et de truies.

"Les personnes sont indemnes, mais le bilan est lourd en ce qui concerne les animaux. L'incendie n'a présenté aucun danger pour les alentours. On a d'abord craint la présence d'amiante dans la toiture, mais celle-ci avait été rénovée récemment. La cause de l'incendie fait toujours l'objet d'une enquête", a déclaré le bourgmestre de Bocholt, Stijn Van Baelen.