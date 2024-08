Un chien opéré avec succès pour une tumeur du crâne à l'aide de l'impression 3D

Une équipe de trois vétérinaires est parvenue à retirer une tumeur sur le crâne d'un chien en utilisant l'impression 3D à Herkenrode (province de Limbourg), fait savoir le groupe vétérinaire AniCura jeudi. Le crâne de l'animal a été modélisé et imprimé afin de préparer l'opération, fructueuse, de remplacement de l'os malade par une plaque de titane.

Indy, un shih tzu de 10 ans, avait été envoyé à la clinique vétérinaire AniCura Herckenrode, qui a diagnostiqué un ostéosarcome multilobulaire, une forme rare de cancer des os, au-dessus de l'oeil gauche. "Cette maladie grave nécessitait un traitement rapide pour donner à Indy une chance de survie", explique le vétérinaire orthopédique de la clinique, Tom Volkaert.

Le crâne du canidé a ensuite été modélisé par un scanner puis imprimé en 3D, ce qui a "permis une meilleure planification préopératoire et a également été d'une grande aide pendant l'opération", selon la clinique. Les chirurgiens ont en effet pu déterminer avec précision la partie de l'os à retirer et ont reconstruit le crâne avec une plaque en titane. L'œil du chien a été remis en place et fixé à l'implant avec ses muscles.