Un enfant meurt de la grippe aviaire au Cambodge

Le petit garçon, résidant dans la province de Kratie, dans le nord-est du royaume, est tombé malade après avoir mangé de la volaille avec sa famille, souffrant de fièvre, toux et difficultés respiratoires avant de mourir jeudi.

D'après les éléments de l'enquête, "cinq poulets et trois canards sont morts au domicile du patient" et ont ensuite été cuisinés, a expliqué le ministère, ajoutant que les autorités de santé enquêtaient sur la source du virus et étaient à la recherche d'autres cas.

"Le ministère de la Santé rappelle à toute la population d'être vigilante concernant la grippe aviaire, la souche H5N1 continuant de menacer la santé de tous", poursuit le communiqué.

Au moins trois personnes, dont une fillette de deux ans, sont mortes de la grippe aviaire au Cambodge l'année dernière. Le virus peut se transmettre à l'homme après contacts directs et prolongés avec des volailles.