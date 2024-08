Un expert animalier condamné en Australie pour agressions sexuelles sur des chiens

Le spécialiste britannique des crocodiles Adam Britton, qui a travaillé pour la BBC et le National Geographic, a été condamné jeudi en Australie à plus de dix ans de prison pour avoir commis des agressions sexuelles sur des dizaines de chiens. Le juge d'un tribunal de Sydney a qualifié ses actes d'"indescriptibles" et de "grotesques", rapportent les médias australiens. Britton est également interdit de posséder des animaux pour le reste de sa vie.