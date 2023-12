Un gène spécifique au cerveau humain identifié par des chercheurs belges

Lors de recherches sur les différences entre le cerveau humain et celui des autres primates, une équipe du Centre de recherche sur le cerveau et les maladies du VIB-KU Leuven a identifié un gène qui s'exprime uniquement dans les neurones humains. Cette découverte du gène LRRC37B, documentée dans une étude publiée jeudi dans la revue scientifique Cell, pourrait ainsi permettre, à terme, de mieux traiter certaines formes d'épilepsies ou d'autisme.

Selon ce travail de recherche mené par Baptiste Libé-Philippot, Joris De Wit et Pierre Vanderhaeghen du VIB-KU Leuven, un gène jusqu'ici inconnu module l'excitabilité des neurones chez l'humain, une caractéristique a priori unique à notre espèce. "Cette découverte suggère que certains de nos neurones pourraient fonctionner différemment de ceux d'autres primates, même des chimpanzés, nos plus proches cousins", explique le professeur Vanderhaeghen.

Les chercheurs de l'institut flamand pour les biotechnologies (VIB) se sont penchés sur les mécanismes moléculaires qui rendent les neurones du cortex cérébral - qui participe aux fonctions cognitives supérieures - moins excitables. Des neurones moins excitables pourraient en effet permettre le traitement d'informations plus complexes, expliquant ainsi la différence entre le cerveau humain et celui d'autres espèces.

Les chercheurs ont identifié une protéine réceptrice appelée LRRC37B qui interagit avec d'autres protéines pour moduler l'activité de courants électriques à la membrane des neurones. "Par exemple, cela pourrait nous permettre de traiter des informations plus complexes, comme le langage, avec une plus meilleure efficacité et une plus grande précision", précise le Dr. Libé-Philippot.

Cette découverte pourrait mener à une meilleure compréhension de certaines maladies. Les scientifiques belges ont ainsi découvert que la protéine LRRC37B interagit avec d'autres protéines impliquées dans des formes graves d'épilepsie et d'autisme. Cela pourrait favoriser le développement de "traitements novateurs pour certaines maladies neurologiques", se réjouit le Pr. Vanderhaghen.