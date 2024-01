Un marsouin échoué à Blankenberge

Un riverain a appelé Sea Life Blankenberge vers 9h20 pour signaler la présence du cétacé. C'était un mâle de 30 à 40 kilos et d'1,5 mètre de long. Le témoin a même transmis des photos et vidéos de l'animal. On peut y voir que le marsouin était encore en vie. Mais lorsque les soigneurs sont arrivés un quart d'heure plus tard, il était mort.

Les pompiers ont été dépêchés sur place pour dégager la carcasse qui sera emmenée à l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles. Une autopsie sera effectuée afin de déterminer la cause de la mort.