Un observatoire pour documenter l'impact des éoliennes et panneaux solaires sur la nature

Quel est l'impact des parcs d'éoliennes terrestres ou de panneaux photovoltaïques sur la flore, la faune et les paysages? Un observatoire national est créé pour y voir plus clair, via un décret publié dimanche au Journal officiel.

La création de cet "observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité" était prévue par la loi visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, promulguée le 10 mars 2023.