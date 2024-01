Un quart de la colonie de cigognes de Planckendael déjà de retour

Une cinquantaine de cigognes sont déjà revenues à Malines, au parc animalier de Planckendael, après leur migration hivernale, rapporte le zoo mercredi. Un quart de la plus grande colonie de cigognes de Belgique est déjà rentrée au Plat pays alors que l'hiver sévit toujours.

"Nous constatons également ce phénomène de retour précoce des oiseaux dans le reste de la Flandre", avance le zoo de Planckendael. "L'hiver doux et humide, sans sols gelés, a été favorable à leur approvisionnement alimentaire. Tant que les animaux sont suffisamment protégés par leur plumage et ne sont pas trempés jusqu'aux os, ils peuvent supporter un pic hivernal dans de bonnes conditions. En cas de temps orageux, les cigognes se protègent du vent dans les pairies et économisent ainsi leur énergie. Malheureusement, les nombreuses tempêtes hivernales ont causé quelques dégâts à leurs lieux de nichage", pointe cependant le parc animalier.

Le retour majeur des quelque 150 cigognes nichant à Planckendael est, lui, attendu pour fin février ou début mars. Les volatiles s'attacheront ensuite à reconstruire et embellir leurs nids, en vue de la saison reproductive.