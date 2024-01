Un quatuor arrêté en Australie pour la contrebande de millions de lézards vers Hong Kong

L'enquête, débutée en décembre, a permis aux agents de police de confisquer 257 animaux dans divers endroits de la première ville du pays, pour une valeur totale de plus d' 1,2 million de dollars australiens (740.000 euros).

Les animaux autochtones, principalement des lézards, étaient écoulés à la vente vers Hong Kong, rapporte l'agence de presse Australian Associated Press (AAP) lundi, citant la police.

Quatre suspects agés entre 31 et 59 ans, trois hommes et une femme, ont été placés en détention. Le quatuor est accusé d'exporter illégalement des reptiles et de participer à une organisation criminelle.

Il est supposé que ces animaux étaient destinés à des collectionneurs, à être des animaux de compagnie, ou d'être utilisés pour des remèdes médicinaux, selon le détective Andrew Koutsoufis, cité par le média 9News.

Le détail des espèces n'était pas encore rendu public.