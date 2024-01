Un texte interdisant le commerce de viande de chien adopté par le Parlement coréen

L'Assemblée nationale sud-coréenne a voté en faveur du texte (208 voix pour, 0 contre) qui entrera en vigueur après une période de grâce de trois ans. L'élevage, la vente et l'abattage de chiens à des fins de consommation seront passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 millions de wons (20.800 euros).

"Je suis ravie que la Corée du Sud puisse désormais clore ce chapitre misérable de notre histoire et s'ouvrir à un avenir" qui respectera les chiens, a-t-elle ajouté.

La viande de chien fait depuis longtemps partie de la cuisine sud-coréenne et jusqu'à un million de chiens y auraient été autrefois tués chaque année pour l'alimentation, mais la consommation en a fortement diminué ces dernières années, les Coréens étant de plus en plus nombreux à adopter des animaux de compagnie.

De précédentes tentatives d'interdiction s'étaient heurtées à l'opposition farouche des éleveurs de chiens destinés à la consommation. Le projet de loi adopté vise à offrir des compensations afin que les entreprises puissent se retirer de ce commerce.