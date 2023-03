Un total de 76 ours détectés dans les Pyrénées en 2022

"L'analyse des données (...)nous permet d'estimer, sur l'ensemble du massif des Pyrénées, l'Effectif minimal détecté (EMD) pour 2022 à 76 individus dont au moins un ours est mort au cours de l'année", écrivent les auteurs du rapport.

L'ours mort en 2022 a été retrouvé à Melles (Haute-Garonne).

Il s'agissait d'une femelle "et l'autopsie a permis d'exclure toute origine humaine et d'émettre l'hypothèse d'une altercation avec un autre ours, suivie d'une chute mortelle" dans un canyon, selon la même source.

En 2021, l'Effectif minimal retenu des ours, c'est-à-dire le chiffre définitivement établi, avait été de 74.