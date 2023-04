Une chasse aux chats ouverte aux enfants annulée en Nouvelle-Zélande après un tollé

La catégorie, qui était assortie d'un avertissement à destination des enfants les enjoignant de ne pas tuer des chats de compagnie, a été supprimée, ont annoncé mardi les organisateurs.

L'organisation New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals s'est déclarée "à la fois satisfaite et soulagée que la catégorie +enfants+ qui consistait à tirer sur des chats errants ait été supprimée".

Le reste du concours, organisé pour récolter des fonds à destination d'un établissement scolaire du pays, a par ailleurs été maintenu.