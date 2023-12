Une épidémie de grippe aviaire met en danger les grues d'Europe, selon Natuurpunt

Gallocanta est le plus grand lieu de rassemblement des grues migrant de Norvège, Suède et Danemark, via la Belgique et ses environs, vers le sud.

Seul un hiver humide en Espagne et en France pourrait contribuer à enrayer l'épidémie, selon Natuurpunt. En effet, dans les zones humides et inondées, les oiseaux passent la nuit de façon beaucoup plus dispersée, ce qui empêche le virus de se propager.

Si la grippe aviaire se propage davantage, "la population de grues pourrait s'effondrer complètement en un seul hiver et les efforts déployés pendant des décennies pourraient être rapidement anéantis", avertit l'association de protection de l'environnement.