Une équipe d'intervention d'urgence créée pour secourir les animaux lors de catastrophes

Le Groupe d'Action dans l'Intérêt des Animaux (GAIA), l'Union wallonne pour la Protection animale (UWPA) et la Fédération francophone des Refuges agréés pour Chevaux et Animaux de ferme (FéFRACAF) ont officiellement lancé mardi, à Gembloux, l'Animal Disaster Team (ADT), une équipe d'intervention d'urgence dont la mission est de venir en aide à l'échelle nationale aux animaux en détresse lors de catastrophes naturelles, industrielles ou humaines.

Le projet a été initié en 2021 à la suite des inondations qui ont touché la Belgique. Concrètement, l'ADT apportera son expertise aux autorités et interviendra à leur demande, en appui des services de secours. En outre, le groupement s'est équipé de véhicules pour le transport d'animaux, de matériel de sauvetage pour équidés et animaux de ferme, ou encore d'un zodiac pour les opérations de sauvetage en milieu aquatique.

Outre sa mission de sauvetage, l'ADT pourra venir en aide aux refuges lors d'importantes prises en charge d'animaux ou de saisies, en fournissant un soutien humain ou matériel.

"Je me réjouis de la proactivité et du professionnalisme du secteur du bien-être animal", a déclaré Céline Tellier (Ecolo), la ministre wallonne compétente. "Avec l'ADT, nous préparons l'avenir. Grâce à la bonne collaboration entre les refuges, les pompiers, les vétérinaires, et les différentes autorités compétentes, nous serons prêts pour venir en aide aux animaux si d'autres catastrophes venaient à toucher notre territoire. Cette belle initiative viendra ainsi compléter le travail des vétérinaires urgentistes et des zones de secours, que nous soutenons par ailleurs."