Une femme condamnée à quatre mois de prison pour maltraitance animale

Le tribunal correctionnel de Hasselt a condamné lundi par défaut une femme de 34 ans, originaire de Hasselt, à quatre mois de prison et à une amende de 2.000 euros pour maltraitance animale. Elle ne pourra en outre pas détenir d'animal domestique pendant une période de cinq ans. Deux chats sous-alimentés ont été retrouvés chez elle alors qu'elle était en état de récidive. En décembre 2022, elle avait en effet déjà été condamnée pour avoir maltraité deux chiens, un American Stafford et un chihuahua.

La police s'était rendue au domicile de la prévenue le 6 juillet dernier car elle avait enfreint une précédente interdiction de ne pas détenir de chiens et de chats pendant deux ans. Dans l'habitation, les agents ont découvert sept chatons. Cinq appartenaient à son partenaire et deux étaient à elle. Un vétérinaire a diagnostiqué une allergie de la peau. Les chats étaient en outre très craintifs et semblaient ne pas avoir été soignés correctement.

"Ces faits graves sont socialement inacceptables", a indiqué le juge. Le tribunal accepte mal le fait que la prévenue n'ait absolument pas tenu compte de sa précédente condamnation et a retenu l'état de récidive pour prononcer la peine de prison.