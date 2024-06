Une nouvelle espèce d'araignée découverte le long du ring bruxellois

Cette découverte souligne toutefois les résultats de l'écoduc installé le long des bermes du ring de Bruxelles. La tonte y est minutieusement programmée et les déchets de fauche sont évacués afin d'offrir un espace plus ouvert, où poussent davantage de fleurs. Celles-ci attirent alors plus d'insectes. Et des araignées: 95 espèces ont été recensées en 2020, dont certaines sont rares voire menacées.