Une tortue caouanne retrouvée sur une plage de Bredene, une première en Belgique

L'animal retrouvé sur la plage de Bredene est jeune, avec une carapace mesurant seulement 14 centimètres alors qu'à l'âge adulte, la carapace peut atteindre une longueur de plus d'un mètre. Il a été récupéré par les pompiers et signalé à l'Institut royal des sciences naturelles.

Ce type de tortue marine est très répandue puisqu'elle est présente dans tous les océans à l'exception des régions polaires. Toutefois, la mer du Nord ne fait pas partie de sa zone de rayonnement. Si "un certain nombre d'échouages sont connus aux Pays-Bas, aucune observation n'a été confirmée en Belgique à notre connaissance", souligne l'institut.

"Les tortues caouannes immatures d'Amérique du Nord et du Cap-Vert effectuent un tour de plusieurs années dans l'océan Atlantique avant de retourner dans leurs régions d'origine. Au cours de cette étape de leur vie, de forts courants peuvent les faire dériver", expose l'organisme. "Les courants occidentaux dans l'océan Atlantique se produisent principalement en automne et en hiver, ce n'est donc pas un hasard si les tortues marines de la mer du Nord apparaissent également le plus souvent pendant cette période."

Une tempête de nord-ouest au cours de ces deux derniers jours a pu influencer la route de la tortue de Bredene, tout comme elle a charrié du bois flotté et autres objets comme des bouées en provenance des États-Unis et du Canada.

Cependant, il n'est pas possible d'en déduire le lieu de naissance de la tortue caouanne belge, relève l'institut.