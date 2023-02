Voici Tarte Au Citron, un chien retrouvé torturé et amputé qui revit grâce des prothèses

Un chien mexicain sauvé de la torture des cartels quand il n'avait qu'un an est maintenant en compétition pour le titre d'animal de compagnie préféré de l'Amérique, dans un concours en ligne appelé America's Favorite Pet. Malgré son passé de victime de torture aux mains de membres du cartel de l'État de Zacatecas -qui lui ont coupé les pattes avant avant de l'abandonner dans une benne à ordures en 2011, Pay De Limón (Tarte Au Citron) a trouvé amour et soins à Milagros Caninos, un refuge au sud de Mexico. Aujourd'hui, plus de 12 ans plus tard, avec de nouvelles jambes prothétiques et un regain d'amour, Pay de Limón est prêt à prendre sa place en tant que chien le plus fringant du continent. Pour Patricia Ruiz, militante pour les droits des animaux et responsable de Milagros Caninos, Pay de Limón est une source d'inspiration. Elle ajoute que malgré tout ce qu'il a traversé, il ne garde aucune rancoeur envers les humains. Le gagnant du concours en ligne America's Favorite Pet sera présenté dans un pu