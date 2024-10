Aucun projet d'un candidat repreneur n'est viable pour l'instant, selon Audi Brussels

Syndicats et direction se sont à nouveau réunis mardi pour discuter de l'avenir du site.

"Nous n'avons pas encore reçu de concept solide, viable et durable de la part d'un candidat, qui garantirait aussi des emplois à long terme sur le site. La recherche d'investisseurs n'a donc pas encore donné les résultats espérés", a indiqué le membre du conseil de direction d'Audi et responsable de la production et de la logistique, Gerd Walker.

Le porte-parole d'Audi Bruxelles, Peter D'hoore, a lui confirmé l'intérêt d'un investisseur potentiel. "Ces derniers jours, il a eu l'occasion d'ajuster son concept. Mais même dans ce cas, le concept dans sa globalité s'est avéré non viable", a-t-il déclaré.