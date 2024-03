Honnêtement, quand l’occasion de tester le Ford Ranger s’est présentée, une petite pointe de doute nous a parcourus. Nous n’avions pratiquement aucune expérience de conduite avec un véhicule utilitaire et encore moins avec un pick-up. Mais l’opportunité de découvrir quelque chose de nouveau était trop belle, nous avons donc accepté.

De prime abord, le Ranger (nous l’avons essayé en version Platinium) est très impressionnant. Nettement plus grand que les voitures plus classiques avec 5,37 mètres de long, 2,2 mètres de large et 1,88 mètre de haut, il ne passe pas inaperçu sur les routes, bien qu’il existe des pick-up encore plus imposants.