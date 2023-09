Le centre-ville d'Anvers interdit aux voitures le 17 septembre

Les voitures ne seront pas les bienvenues dans le centre-ville d'Anvers le dimanche 17 septembre, à l'occasion de la 21e édition de "Antwerp Shift". Les cyclistes et les piétons disposeront de plus d'espace ce jour-là, et la ville permettra aux visiteurs d'essayer de nombreux nouveaux moyens de transport durables.

La zone interdite aux voitures se situe dans le périmètre entre Amsterdamstraat et Londenstraat, de Leien, Kasteelpleinstraat et Kronenburgstraat, et les quais de l'Escaut. Les quais eux-mêmes font également partie de la zone. Ceux qui viendront à Anvers "intelligemment" seront récompensés: les personnes qui afficheront un selfie avec leur moyen de transport durable au stand de la Steenplein recevront un cadeau signé par le cycliste Victor Campenaerts, ambassadeur du projet de mobilité "Slim naar Antwerpen".

Cette année, "Antwerp Shift" proposera également un programme d'information sur la mobilité, une piste d'essai pour les moyens de transport et des réductions auprès de 29 prestataires de services de mobilité. Des jeux et des concours seront organisés sur la Groenplaats, des skybikes seront exposés sur la Grand-Place et des promenades à pied et à vélo seront organisées à travers et autour de la ville. Les habitants de la zone sans voiture pourront également installer un espace brocante devant leur porte.