Le Zoute Grand Prix vise l'exclusivité et l'inclusion pour sa quinzième édition

Le Zoute Grand Prix, rassemblement côtier de voitures de sport et de collection organisé chaque année à Knokke-Heist, souhaite devenir "plus exclusif et plus inclusif" pour sa quinzième édition en octobre prochain, a annoncé son nouveau CEO, Koen Van Hout, lors d'une conférence de presse jeudi. Le Zoute Grand Prix a été repris par Alychlo, le véhicule d'investissement de l'entrepreneur Marc Coucke, et la société d'investissement CIM Capital, à la suite de difficultés financières.