Les conducteurs wallons n'appliquent pas suffisamment la règle du couloir de secours

Depuis le 1er octobre 2020, en cas d'embouteillages, les conducteurs doivent créer un couloir entre la voie de gauche et celle de droite, en s'écartant de part et d'autre de la route pour laisser passer les éventuels services de secours. Sur une route à trois bandes, le couloir est prévu entre la bande de gauche et la centrale.

Selon un sondage mené auprès de quelque 1.000 conducteurs wallons, 72% ne savent pourtant pas exactement quand ni comment appliquer la règle. Près d'un tiers ne savent pas non plus sur quel type de route elle est obligatoire.

L'AWSR souligne que le couloir de secours permet de faire gagner en moyenne quatre minutes aux services d'urgence, ce qui peut considérablement augmenter les chances de survie des personnes blessées. "Le système ne peut fonctionner que si tous les conducteurs l'adoptent", insiste l'agence wallonne. "Un seul conducteur mal positionné peut en effet bloquer les services de secours."

Elle profitera donc de ce début du mois d'octobre pour lancer une campagne d'information sur le fonctionnement et l'utilité du couloir de secours, via ses réseaux sociaux et son site internet. En novembre, l'AWSR prévoit aussi des affiches le long des autoroutes et des routes secondaires afin de sensibiliser les conducteurs wallons.