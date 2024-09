Les étudiants de la KU Leuven partiront vendredi en 2e position du Sasol Solar Challenge

Le Sasol Solar Challenge démarre vendredi à Johannesbourg. La course qui s'étale sur huit jours doit permettre aux dix équipes participantes de rallier la ville du Cap au volant de leur voiture qui fonctionne uniquement grâce à l'énergie solaire. L'objectif est de parcourir une distance totale de plus de 4.000 km. La course sud-africaine est considérée en outre comme étant l'épreuve la plus difficile en raison des distances, de la chaleur, des dénivelés importants et des routes difficiles.

Les équipes ont pris part mercredi aux qualifications qui se déroulaient sur le 'Red Star Raceway', un circuit long de près de 4 kilomètres dans les environs de Johannesbourg. Les étudiants de la KU Leuven ont terminé deuxième, derrière Delft, mais devant l'équipe de Twente pour quelques secondes.