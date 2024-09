Les grilles de l'usine restent fermées malgré la restitution des clés

Alors qu'une réunion de concertation se tient ce mercredi matin au SPF Emploi concernant la situation chez Audi Brussels, les grilles de l'usine restent fermées et les ouvriers ne comptent pas reprendre le travail, a-t-on appris de source syndicale.

"Les grilles de l'usine sont fermées et les ouvriers n'ont pas l'intention d'aller construire des voitures aujourd'hui", indique Dominique Bray, délégué principal CNE. "Ils se sentent trahis et attendent un signe fort de la direction."

Les syndicats espèrent que la réunion de concertation permettra d'ouvrir un "véritable dialogue social" et d'obtenir le paiement "rapide" des salaires, suspendu par la direction depuis lundi. "Suivant les décisions que la direction prendra et si les salariés n'obtiennent aucune garantie ou compensation, la situation pourrait dégénérer", avertit M. Bray, appelant la direction à "être responsable" et à "mettre de l'argent sur la table".