Les immatriculations de voitures neuves en recul de 20% au mois d'août

Les immatriculations de voitures neuves étaient en recul de 20,3% au mois d'août, avec 29.333 véhicules particuliers enregistrés, contre 36.798 un an plus tôt, communique mardi la Fédération belge de l'automobile et du cycle (Febiac). Si l'on cumule les chiffres depuis début janvier (324.892 immatriculations), le retard est désormais de 3,3% par rapport aux résultats cumulés de 2023 sur la même période (335.942).