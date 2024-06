Les immatriculations de voitures neuves reculent de 5,9% en mai

La Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac) a recensé 38.907 immatriculations de voitures neuves entre le 1er et le 31 mai, rapporte-t-elle lundi dans son bilan mensuel. Il s'agit d'un recul de 5,9% par rapport aux 41.359 unités de mai 2023, imputable au marché des voitures de société.