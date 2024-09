Les voitures full électriques continuent leur progression en Belgique

Quant aux voitures à gaz, leur nombre reste marginal, même si elles ont augmenté de 11,8% en 2024 pour atteindre 22.786.

Le 1er août 2024, la Belgique comptait 6.089.564 voitures particulières, contre 6.030.700 un an plus tôt. Il s'agit d'une hausse de 1%. Les véhicules essence restent largement les plus nombreux (3,13 millions), devant ceux au diesel (1,93 million). Plus d'une voiture sur cinq (1,24 million) appartient à une société.