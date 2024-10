Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Australie devant Jorge Martin

Marquez (Ducati-Gresini) et Martin (Ducati-Pramac) se sont livrés à une intense bataille pendant toute la course. Celle-ci a finalement tourné à l'avantage du sextuple champion du monde qui remporte son 3e Grand Prix de l'année, prouvant son retour au sommet même s'il n'a plus de chances de remporter le championnat cette année.