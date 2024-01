Rolls-Royce a vendu un nombre record de voitures en 2023

Rolls-Royce Motor Cars fait part de records de ventes en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Les marchés les plus importants pour les voitures de luxe sont les États-Unis et la Chine. "2023 a été à nouveau une année exceptionnelle pour Rolls-Royce, avec de solides performances commerciales dans toutes les régions et sur tous les modèles", commente le CEO Chris Brownridge.

Les modèles Cullinan et Ghost se sont révélés les plus populaires, mais le constructeur constate également une forte demande pour le modèle Spectre, la première voiture électrique de Rolls-Royce.