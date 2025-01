Voici toutes les exclus du Salon de l'Auto, ces voitures que vous n'avez encore jamais vues

Le Salon de l'Auto fait son retour ce week-end à Bruxelles. Après un an d'absence, c'est la 101e édition. L'ouverture au grand public est prévue demain et le salon restera ouvert jusqu'au dimanche 19 janvier. Il sera inauguré par le Roi Philippe en fin d'après-midi. On y verra certaines voitures pour la première fois en Belgique.