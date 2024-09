Volkswagen envisage pour la première fois de fermer des usines en Allemagne

Les usines menacées de fermeture n'étaient pas encore connues lundi. Il s'agirait d'au moins une usine d'assemblage et d'un site de production de pièces détachées. Le constructeur automobile aurait également l'intention de mettre fin à un accord sur la sécurité de l'emploi conclu avec les syndicats, initialement prévu pour garantir les emplois jusqu'en 2029.

Volkswagen souhaiterait mettre en œuvre des plans de réduction des coûts au sein de sa marque principale, mais aussi dans d'autres entités du groupe. "La situation économique s'est encore détériorée et de nouveaux acteurs pénètrent le marché européen", explique le CEO Oliver Blume. "De plus, l'Allemagne continue de perdre du terrain en termes de compétitivité. Dans un tel contexte, nous devons, en tant qu'entreprise, agir en conséquence."

Une fermeture d'usine en Allemagne constituerait un précédent historique pour le constructeur, qui n'a jamais pris une telle décision en 87 ans d'existence.

Le conseil d'entreprise, au sein duquel les syndicats et le Land de Basse-Saxe détiennent la majorité, annonce d'ores et déjà "un conflit majeur" et promet une ''"une forte résistance" à ces mesures. "La direction a échoué. Nous n'avons pas l'intention de laisser des fermetures se produire", a indiqué Daniella Cavallo, présidente du conseil d'entreprise de Volkswagen, dans un message au personnel.

Plusieurs médias allemands ont fait état le week-end dernier d'un nouveau service proposé aux salariés de Volkswagen, consistant en des ateliers animés par des consultants externes pour les accompagner vers de nouvelles perspectives professionnelles. Selon le journal Hannoversche Allgemeine Zeitung, ce service serait déployé dès octobre sur l'ensemble des sites du groupe.

Volkswagen emploie près de 300.000 personnes en Allemagne.