Cinq personnes privées de liberté dans un trafic de déchets en région liégeoise

Cinq personnes ont été privées de liberté le 9 juillet dernier, dont quatre sont sous mandat d'arrêt, dans un trafic de déchets et suspicions de falsifications de documents de transport en région liégeoise, indique mercredi le parquet de Liège dans un communiqué.

Dans la cadre d'une enquête menée conjointement avec la police de l'environnement du service public de Wallonie (SPW), la division économique et financière de la police judiciaire fédérale (PJF) de Liège a procédé à cinq perquisitions à Liège, Herstal, Oupeye, Stoumont et Seraing à l'adresse de plusieurs suspects et de leurs sociétés.

L'enquête est menée depuis début juin et vise un trafic de déchets et des suspicions de falsifications de documents de transport (CMR).